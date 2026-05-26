Аида Балаева: Almaty Superski должен стать примером развития горного туризма

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева отметила значимость проекта Almaty Superski для развития туристической отрасли Казахстана с учетом современных требований к безопасности, экологичности и качеству инфраструктуры.

Аида Балаева подчеркнула, что сегодня туризм становится одной из стратегически важных отраслей экономики, влияющей на занятость, развитие малого и среднего бизнеса, инвестиции, сервис и международный имидж страны. В 2024 году Казахстан посетило 15,3 млн человек, а число внутренних туристов составило 10,5 млн человек, что на 900 тысяч больше, чем годом ранее. Такие цифры свидетельствуют о том, что туризм становится реальной точкой роста экономики и одним из инструментов продвижения страны в мире.

Особый интерес в последние годы вызывает природный, экологический и горный туризм. Только в 2024 году национальные парки Казахстана посетили 2,8 млн человек, что на 18% больше по сравнению с 2023 годом.

«Если раньше такой отдых чаще выбирали подготовленные туристы и любители горнолыжного спорта, то сегодня природные территории становятся местом массового посещения. Люди едут туда семьями, с детьми, на выходные, для пеших маршрутов, активного отдыха и коротких поездок на природу», – отметила Аида Балаева.

Развитие горного туризма требует нового подхода к инфраструктуре

Вместе с тем, рост туристического потока без современной и своевременной инфраструктуры приводит к стихийному туризму, увеличивает нагрузку на природу и создает риски для безопасности людей. Туризм представляет собой комплексную сферу, в которой пересекаются экономика, культура, безопасность и бизнес. Развитие горнолыжного туризма требует нового подхода и более современного видения Алматинского горного кластера.

В связи с этим проект Almaty Superski следует рассматривать не как строительство отдельной инфраструктуры, а как часть масштабного проекта по развитию Алматы и туристической отрасли Казахстана в целом. Данный проект связан с доступностью гор для жителей, безопасностью людей, ответственным отношением к природе Заилийского Алатау, а также с развитием спорта, семейного отдыха, малого бизнеса и занятости.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что туризм – это сложная сфера, в которой соединяются экономика, культура, безопасность и бизнес. Говоря о развитии горнолыжного туризма, Президент подчеркнул необходимость нового видения для Алматинского горного кластера. Именно в этом контексте необходимо рассматривать проект Almaty Superski. Это не просто вопрос строительства отдельной инфраструктуры. Это разговор о будущем Алматы, о развитии всей туристической отрасли Казахстана, о доступности гор для граждан, безопасности людей и ответственном отношении к уникальной природе Заилийского Алатау», — подчеркнула заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации.

«Сегодня нельзя противопоставлять развитие и экологию. Ответственное государство должно одновременно защищать природу, создавать инфраструктуру, обеспечивать безопасность людей и открывать новые возможности для граждан. Almaty Superski должен стать примером того, как Казахстан способен цивилизованно, безопасно и бережно раскрывать потенциал своих уникальных природных ресурсов в интересах общества, страны и будущих поколений», — обратила внимание заместитель Премьер-министра– министр культуры и информации РК.

Аида Балаева отметила, что современная инфраструктура должна снижать нагрузку на природу за счет правил, лимитов, продуманных маршрутов, экологического мониторинга и культуры поведения.

Отдельно заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации подчеркнула, что земли Кок-Жайлау не выводятся из состава Государственного национального природного парка «Иле-Алатау» и сохраняют статус особо охраняемой природной территории, а проект не предусматривает строительство частных коттеджей и вилл. Реализация допустима только при строгом соблюдении экологических требований, научном сопровождении, общественном контроле и персональной ответственности исполнителей.

Наряду с этим Almaty Superski может расширить возможности для посещения гор разными группами граждан, включая семьи с детьми, пожилых людей и маломобильных посетителей. Для этого нужны канатные дороги, безопасные маршруты, визит-центры, смотровые площадки и базовая санитарная инфраструктура. Проект должен работать как общественная инфраструктура, а не как закрытый курорт, отметила Аида Балаева. Связанная система Медеу – Шымбулак – Кок-Жайлау – Кумбель также позволит распределить турпоток и снизить нагрузку на Шымбулак.

«Нам важно слышать все мнения – жителей, экологов, экспертов, представителей гражданского общества. Но обсуждение должно строиться на фактах, научной экспертизе и понимании долгосрочных интересов Алматы и всей страны», –– подчеркнула заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации.

Развитие Алматинского горного кластера возможно только при соблюдении закона, сохранении природоохранного статуса территории, прозрачности решений и экологических требований. Проект Almaty Superski должен реализовываться как регулируемая инфраструктура с понятными правилами, контролем и учетом общественных интересов.