Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в интервью газете Aiqyn отметила, что детей нельзя заставлять читать — их нужно увлекать, передает BAQ.KZ. По её словам, насильственное обучение больше не работает: современные дети живут в цифровом пространстве, получают информацию быстро, и подход к чтению должен соответствовать времени.

"Обновление культурной инфраструктуры — это не просто ремонт стен, а прежде всего обновление её внутреннего содержания. Современный читатель, зритель, слушатель совсем другой — он получает информацию быстро и живёт в цифровом пространстве. Поэтому содержание культурных учреждений тоже должно быть адаптировано к этим изменениям", — отметила министр.

Министр рассказала, что сейчас активно обновляется библиотечный фонд — не только художественной, но и научно-популярной, профессиональной, мотивационной, а также детской и подростковой литературой. Проблема — не в отдельных авторах, а в системе: государственные средства на издание книг нужно тратить эффективно, обновляя тематику и поддерживая новых писателей.

"Сейчас, к сожалению, новые произведения, современные жанры и альтернативная литература, которые ищет читатель, далеко не всегда доступны на книжных полках. Это означает, что необходимо обновлять фонд, системно анализировать и отслеживать литературные тенденции на рынке. Именно в этом направлении мы и ведём работу. В первую очередь начато обновление книжного фонда современной литературой — не только художественной, но и научно-популярной, профессиональной, мотивационной, а также литературой для детей и подростков, — сказала она.

По данным министерства, в стране книг издано много, но их тематическое разнообразие невелико. Книги четырёх–пяти авторов на одну и ту же тему переиздаются многократно с незначительными изменениями. Например, в библиотечных фондах у известного классика насчитывается 1 174 наименования книг общим тиражом 26 804 экземпляра, тогда как у одного посредственного автора — 1 012 наименований с общим тиражом 34 746 экземпляров, и он занимает лидирующую позицию по числу копий.

"К автору и его произведению вопросов нет. Проблема в другом. Я хочу подчеркнуть, что это не единичный случай, а вопрос, который требует системного и стратегического подхода. Речь идёт об эффективном использовании государственных средств, выделяемых на издание книг, обновлении тематики, поддержке писателей. Конечно, это звучит просто, но мы знаем, как правильно организовать эту работу. Уже сейчас, по поручению Администрации Президента, доля современной художественной, публицистической (non-fiction), научно-популярной, а также переводной и детско-подростковой литературы в списке книг, которые будут изданы в 2025 году, увеличена до 80%", — отметила Балаева.

По словам министра, детей нужно увлекать через интересные жанры. Время принудительного обучения прошло.