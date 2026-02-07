Аида Балаева: Государство гарантирует гражданам получение помощи на бесплатной основе
В Казахстане государство гарантирует гражданам получение помощи на бесплатной основе, передаёт BAQ.KZ.
Об этом заявила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации, заместитель председателя Комиссии по конституционным реформам Аида Балаева на заседании Конституционной комиссии, которое проходит в столице.
По ее словам, благодаря политическим реформам, основанным на стратегическом курсе развития страны, определенном Главой государства, сегодня есть все основания говорить о формировании справедливого общества.
"То, что граждане внимательно изучают каждую норму Основного закона, глубоко осмысливают его содержание и возможное влияние на будущее, свидетельствует о зрелости политической культуры общества и росте гражданской ответственности. В этом вопросе есть и поддержка, и надежды. Конечно, не обходится без обеспокоенности и критики. Всё это для нас важно и не должно оставаться без внимания. Сегодня я хотела бы остановиться на ряде волнующих общество вопросов и ключевых направлениях социальной сферы", – отметила министр.
Аида Балаева также затронула несколько актуальных тем. В частности, она опровергла распространяющееся в социальных сетях мнение о том, что государственные социальные обязательства в сферах образования и здравоохранения будут сокращены.
"В преамбуле и первой статье проекта новой Конституции чётко и ясно закреплено, что Казахстан является социальным государством", – подчеркнула она.
По словам вице-премьера, никто не будет лишён права на получение медицинской помощи и образования.
"Важно чётко понимать: понятие “бесплатно” в правовом смысле уточняется и заменяется формулировкой “граждане имеют право на получение медицинской помощи без оплаты в порядке, установленном законом”. То есть государство гарантирует гражданам получение помощи на безвозмездной основе. Фактически эти услуги никогда не были “бесплатными” сами по себе — они всегда финансировались за счёт государственного бюджета. В связи с этим любые утверждения об обратном не имеют под собой оснований", – заявила Аида Балаева.
