В Астане состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с главой Православной церкви Казахстана, митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия государства и Православной церкви, а также роль религиозных институтов в укреплении общественного согласия, развитии межконфессионального диалога и сохранении духовных ценностей в казахстанском обществе.

Аида Балаева отметила важность конструктивного диалога государства с религиозными объединениями. По ее словам, Православная церковь вносит значимый вклад в укрепление духовного единства, общественной стабильности и межконфессионального согласия в стране.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить сотрудничество и реализовывать совместные инициативы в сфере культуры, духовного развития и общественного диалога.