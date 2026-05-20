Аида Балаева и Одри Азуле обсудили развитие сотрудничества

В офисе фонда развития креативных индустрий состоялась встреча заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с Президентом фонда «La France s’engage» Одри Азуле.

Стороны обсудили вопросы развития совместных инициатив с фондом «La France s’engage». Основная миссия фонда заключается в поддержке и развитии социальных и экологических инноваций во Франции. Речь идет о проектах, которые предлагают новые решения общественно значимых проблем в области образования, занятости, здравоохранения, экологии, социальной интеграции и цифрового равенства.

В ходе встречи прозвучали инициативы сотрудничества в области образования, экологии и цифрового равенства. Перспективным направлением сотрудничества также может стать реализация совместных образовательных программ и молодежных обменов.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации совместных проектов.