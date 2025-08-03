  • 4 Августа, 00:33

Аида Балаева и Тим Уильямс обсудили вопросы цифровизации и сохранения культурного наследия

Министр культуры и информации провела встречу с британским профессором

Вчера, 23:00
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пресс-служба МКИ Вчера, 23:00
Вчера, 23:00
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Фото: пресс-служба МКИ

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела рабочую встречу с британским профессором Тимом Уильямсом, передает BAQ.KZ.

Тим Уильямс - профессор археологии Шёлкового пути, Институт археологии Университетского колледжа Лондона.

Стороны обсудили развитие цифровых инициатив в сфере культуры и вопросы сохранения культурного наследия.

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