Аида Балаева и Тим Уильямс обсудили вопросы цифровизации и сохранения культурного наследия
Министр культуры и информации провела встречу с британским профессором
Вчера, 23:00
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Вчера, 23:00Вчера, 23:00
167Фото: пресс-служба МКИ
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела рабочую встречу с британским профессором Тимом Уильямсом, передает BAQ.KZ.
Тим Уильямс - профессор археологии Шёлкового пути, Институт археологии Университетского колледжа Лондона.
Стороны обсудили развитие цифровых инициатив в сфере культуры и вопросы сохранения культурного наследия.
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