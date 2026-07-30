Аида Балаева: Колледжи должны готовить специалистов в соответствии с потребностями рынка труда

В Правительстве Казахстана обсудили ключевые направления развития системы технического и профессионального, а также послесреднего образования. Совещание под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой было посвящено подготовке востребованных кадров для экономики и рынка труда.

Как сообщила министр просвещения Жулдыз Сүлейменова, за последние три учебных года государственная поддержка системы ТиПО была значительно усилена. Государственный образовательный заказ вырос на 48,4 тыс. мест, а количество студентов увеличилось с 542,7 тыс. до 556,2 тыс. человек.

Положительная динамика отмечается и по выпуску специалистов. За три года число выпускников колледжей выросло почти на 20%. При этом выпуск по рабочим квалификациям увеличился на 26,5%, а по специальностям среднего звена — на 17%.

Одним из основных направлений дальнейшей работы станет обновление содержания технического и профессионального образования. В колледжах продолжат актуализировать образовательные программы и Классификатор подготовки кадров с учетом текущих и перспективных потребностей рынка труда.

Аида Балаева подчеркнула необходимость повышения престижа технических профессий и подготовки специалистов для приоритетных отраслей экономики.

«В соответствии с поручением Главы государства особое внимание необходимо уделить повышению престижа технических профессий и подготовке востребованных специалистов для приоритетных отраслей экономики», — отметила вице-премьер.

Отдельно участники совещания обсудили прогнозирование кадровой потребности. По словам Балаевой, необходимо продолжить сокращение устаревших и невостребованных образовательных программ, одновременно учитывая стремительное развитие искусственного интеллекта, цифровизации, инноваций и роботизации.

В Правительстве также намерены модернизировать инфраструктуру колледжей и укрепить их материально-техническую базу. Еще одним приоритетом станет расширение дуального обучения и взаимодействия образовательных учреждений с работодателями.

По итогам совещания Балаева поручила актуализировать образовательные программы, усилить взаимодействие колледжей с работодателями и расширить систему дуального обучения. Кроме того, необходимо обеспечить регулярное прогнозирование потребности экономики в кадрах с учетом цифровизации, роботизации и реализации инвестиционных проектов.

Также поручено проработать вопросы модернизации инфраструктуры колледжей, совершенствования производственной практики и подготовки предложений по обновлению законодательства в сфере технического и профессионального образования.