Аида Балаева назначена вице-премьером

Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена Заместителем Премьер-Министра – Министром культуры и информации Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

