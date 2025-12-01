Аида Балаева назначена вице-премьером
Сегодня, 10:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
163
Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена Заместителем Премьер-Министра – Министром культуры и информации Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Самое читаемое
- Говядину по 2500 тенге продавали на ярмарке в Кызылорде
- После аварии на Байконуре Россия временно лишилась возможности отправлять людей в космос
- Кристина Шумекова завоевала третье золото на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- Недетская жестокость: в Караганде трое четвероклассников избили сверстника
- 200 сельских школьников стали призёрами Республиканской олимпиады