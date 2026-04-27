Искусственный интеллект кардинально меняет рынок труда и ставит новые задачи перед системой высшего образования. Об этом на Правительственном часе в Мажилисе заявил депутат Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, переломным моментом стал запуск ChatGPT в ноябре 2022 года. Уже за два месяца сервис набрал 100 миллионов пользователей, после чего прежние подходы к образованию начали быстро терять актуальность.

«Мы развивали систему образования десятилетиями. Она была логически верной и эффективно работала. Но искусственный интеллект все изменил. Раньше логика была понятна: дай человеку знания и навыки – он найдет работу», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что раньше узкая специализация считалась преимуществом: юрист должен был знать нормы права, переводчик – язык, бухгалтер – счета. Однако сегодня такие задачи искусственный интеллект выполняет быстрее и точнее среднего специалиста.

«Наша задача – честно ответить на вопросы: готовим ли мы специалистов, которые будут востребованы через пять лет, или выпускаем кадры для устаревшей экономики?» – заявил Асхат Аймагамбетов.

По его словам, скорость изменений рынка труда уже выше скорости реакции системы образования. Он сослался на оценки Международный валютный фонд, согласно которым 40% рабочих мест в мире уже подвержены влиянию искусственного интеллекта.

«Впервые в истории удар пришелся не по рабочим на заводах, а по специалистам, которых мы называем офисной элитой. Это юристы, аналитики, переводчики, бухгалтеры, финансисты», – сказал депутат.

Он добавил, что одновременно будут появляться новые профессии, но миллионы нынешних рабочих мест исчезнут. Еще один риск – быстрое устаревание навыков.

«40% навыков, которым мы сегодня обучаем студентов, к 2030 году устареют. Это реальность не завтрашнего, а сегодняшнего дня», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что крупные технологические компании, включая IBM и Microsoft, уже сокращают тысячи сотрудников.

По его мнению, меняется и сама модель университета. Если раньше преподаватель передавал знания, студент подтверждал их на экзамене, получал диплом и устраивался на работу, то теперь эта схема больше не работает.

«Сегодня студент с помощью ИИ за три минуты может составить бизнес-план или анализ лучше, чем в любой дипломной работе. Теперь ценность в том, что не под силу искусственному интеллекту – в человеческих компетенциях», – заявил Аймагамбетов.

В этой связи он призвал усилить фундаментальные гуманитарные направления в вузах.

«В эпоху искусственного интеллекта университет не должен замыкаться на узких специальностях. Мы должны резко усилить философию, социологию, языки, логику, этику. Мы привыкли считать эти предметы балластом, но это стратегическая ошибка», – отметил депутат.

По его словам, чтобы написать качественный запрос, нужно понимать суть проблемы, видеть контекст и последствия. Этому учит только фундаментальное гуманитарное образование.

По словам депутата, главная задача современного университета теперь шире, чем просто подготовка к профессии.