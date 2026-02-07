Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации, заместитель председателя Комиссии по конституционным реформам Аида Балаева выступила на XIX заседании Конституционной комиссии в столице, передаёт BAQ.KZ.

По ее словам, общество придает особое значение вопросам свободы слова. Граждане ожидают, чтобы формулировки в Конституции были четкими и не допускали двусмысленного толкования. Проект новой Конституции, опираясь на опыт развитых государств, гарантирует свободу слова. Предлагаемые нормы направлены не на ее ограничение, а на защиту чести и достоинства человека, его частной жизни и неприкосновенности, что полностью соответствует требованиям международного права.

Министр отметила, что в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый человек имеет право свободно придерживаться своего мнения.

Вместе с тем в этом же документе четко прописано, что свобода слова может быть ограничена законом в целях защиты прав и репутации других лиц, обеспечения национальной безопасности и общественного порядка. Комментируя открытое письмо журналистов по поводу соответствующей статьи проекта Конституции, Аида Балаева подчеркнула, что внимательно ознакомилась с обращением медиасообщества и как министр культуры и информации, а также член Комиссии по конституционной реформе, может с уверенностью заявить: предлагаемые поправки ни в коем случае не приведут к ограничению свободы слова.

"В заключение отмечу, что данные нормы не являются новшеством. Речь идет лишь о закреплении на конституционном уровне уже существующих положений, в том числе ограничений, влекущих ответственность. Мы считаем, что такие базовые права, как защита чести и достоинства, совести и общественного порядка, должны быть закреплены на конституционном уровне", — заявила Балаева.

Она также подчеркнула, что, несмотря на это, главный принцип остается неизменным.