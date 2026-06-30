Аида Балаева: новая Конституция открывает для Казахстана новый исторический этап

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева прокомментировала закрытие четвертой сессии Парламента и выступление Президента Касым-Жомарта Токаева, отметив, что страна завершает важный этап институционального развития и вступает в новый исторический период.

По словам министра, нынешняя сессия Парламента стала одной из наиболее значимых за годы независимости, поскольку именно за последние три года были приняты более 300 важных законов, включая конституционные законы и кодексы, заложившие основу нового этапа государственного строительства.

Балаева подчеркнула, что с 1 июля вступает в силу новая Конституция Казахстана, которая не только меняет систему государственного управления, но и открывает новый этап развития страны.

"Это не просто юридический рубеж, а начало качественно нового периода развития страны. Глава государства четко обозначил обновленную формулу власти: сильный Президент, влиятельный Құрылтай, подотчетное Правительство. В этой модели особое значение приобретает открытый общественный диалог, реальное участие граждан в принятии решений и укрепление доверия между государством и обществом", – написала министр.

По ее словам, особое значение новые конституционные нормы имеют для сфер культуры, информации, гражданского общества и общественных коммуникаций.

Министр отметила, что Основной закон усиливает ценностную основу государства, закрепляет особое отношение к историко-культурному наследию, национальной культуре, свободе слова, защите прав граждан и ответственности в публичном пространстве.

Отдельно Аида Балаева обратила внимание на слова Президента о развитии человеческого капитала.

"Сегодня государство направляет значительные ресурсы на образование, здравоохранение, науку, культуру, спорт и социальную поддержку. Только в этом году на эти направления предусмотрено более 19 триллионов тенге. Это подтверждает главное: в центре всех реформ находится человек, его безопасность, возможности, качество жизни и уверенность в будущем", – подчеркнула она.

Также министр отметила символичность слов Главы государства о необходимости бережно относиться к национальным ценностям в преддверии Национального дня домбры.

"Домбыра – это не только музыкальный инструмент. Это духовный код народа, живая связь поколений и один из самых узнаваемых символов нашей национальной идентичности", – написала Балаева.

Подводя итог, министр подчеркнула, что новая Конституция открывает перед Казахстаном этап больших возможностей и высокой ответственности.