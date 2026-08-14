После атак дронов в России встал последний крупный зерновой терминал

Крупнейший зерновой терминал КСК в порту Новороссийска временно прекратил работу. Это произошло после того, как из-за атак украинских беспилотников ранее остановились два других зерновых терминала города. В компании «Дело», которой принадлежит КСК, заявили, что решение принято «в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры». Терминал прекратил разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на суда и другие операции.

О сроках возобновления работы пока не сообщается. Накануне работу остановили Новороссийский зерновой терминал и зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов. Таким образом, временно прекратили операции все три крупных зерновых терминала порта. КСК — один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов России. Его мощность составляет 10,5 млн тонн зерновых грузов в год. Для сравнения, НЗТ способен переваливать 8,5 млн тонн, а НКХП — 7,1 млн тонн.

Решение последнего терминала остановить работу последовало после массированной атаки беспилотников на Краснодарский край в ночь на 12 августа. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, основной удар пришёлся по Новороссийску. Были повреждены около 60 жилых домов, погибли три человека, в том числе восьмилетний ребёнок, ещё не менее 24 человек пострадали. При этом губернатор, сообщая о последствиях атаки, не упоминал о повреждении зерновых терминалов.