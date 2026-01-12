Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой в Кокшетау прошло совещание по вопросам развития социальной сферы Акмолинской области. Встреча состоялась на площадке Aqmola Digital с участием акима региона Марата Ахметжанова, вице-министров социального блока, а также руководителей профильных направлений центральных и местных государственных органов, сообщает BAQ.KZ.

Ключевое внимание было уделено ситуации в сфере образования. Как отмечалось, при охвате дошкольным образованием на уровне 97,1% в регионе сохраняется очередь более чем из 3 тыс. детей, что указывает на высокую нагрузку на существующую сеть. По прогнозам специалистов, к 2028 году дефицит ученических мест может достигнуть 4 тыс. Дополнительным сдерживающим фактором остается кадровый вопрос: в области не хватает 690 педагогов дошкольного образования, а в частном секторе доля специалистов с квалификационными категориями составляет лишь 13,4%.

В сфере здравоохранения, несмотря на положительную динамику по ряду показателей, сохраняются системные проблемы. По данным Министерства здравоохранения, ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляет 74,2 года. За 10 месяцев 2025 года общая смертность снизилась на 4%, младенческая — на 36,7%, смертность от туберкулеза — на 29,6%. Вместе с тем отдельное внимание было уделено материнской смертности: при прогнозном показателе 11,8 фактический уровень составил 49,6 на 100 тыс. живорожденных.

"Для людей важны не цифры в отчетах, а понятный результат: чтобы помощь была доступной, своевременной и качественной. Каждый построенный объект должен работать “под ключ” – с лицензией, оборудованием и кадрами. А по таким чувствительным показателям, как материнская смертность и сердечно-сосудистые заболевания, нужны не разрозненные меры, а единая управленческая связка и персональная ответственность на всех уровнях", — подчеркнула Аида Балаева.

В блоке социальной защиты и занятости основной проблемой назвали качество и достоверность данных, от которых напрямую зависит адресность социальной помощи. В Единую цифровую платформу внесены сведения о 727 организациях, однако выявлены случаи, требующие дополнительной проверки, включая факты двойной занятости и искажения кадровой отчетности.

Отдельно обсуждалась кадровая повестка. По информации Министерства науки и высшего образования, в Акмолинской области функционируют три вуза, где обучаются 13,1 тыс. студентов, из них 4,7 тыс. — по государственному образовательному заказу. При этом ежегодная потребность экономики региона оценивается примерно в 12,5 тыс. специалистов, более половины из которых требуются по линии технического и профессионального образования. В этой связи была обозначена необходимость более точной настройки регионального образовательного заказа и усиления ранней профориентации.

В рамках рабочей поездки также состоялась встреча Аиды Балаевой с членами Общественного совета Акмолинской области. Участники обсудили механизмы выстраивания устойчивой обратной связи с населением и усиления общественного контроля за качеством социальных услуг.

По итогам совещания даны конкретные поручения. В частности, поручено подготовить отдельный план по развитию образования, усилить контроль в сфере здравоохранения с акцентом на материнскую смертность, кадровое обеспечение и запуск объектов ПМСП "под ключ", завершить верификацию данных в социальной сфере и исключить случаи двойного финансирования. Кроме того, поставлены задачи по синхронизации подготовки кадров с потребностями региона и ускорению инфраструктурных решений по линии науки, туризма и спорта с четким определением сроков и ответственных исполнителей.