Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела встречу с региональным директором по взаимодействию с государственными органами и вопросам государственной политики компании Google в Израиле, Турции, Центральной Азии и на Кавказе Ноа Лоффлер,передаёт BAQ.KZ.

Во время переговоров стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия. Аида Балаева подчеркнула, что Министерство особое внимание уделяет проектам, связанным с продвижением человеческих ценностей, повышением цифровой и правовой грамотности населения, а также обеспечением безопасности детей в онлайн-среде. Отдельной темой встречи стало закрепление официального представителя компании Google в Казахстане.

"Мы рассчитываем, что сотрудничество с Google будет не только способствовать развитию цифровой культуры и безопасности в нашей стране, но и станет важным шагом в укреплении международного диалога в сфере технологий. Казахстан готов к открытому и конструктивному взаимодействию", – отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В ходе встречи обсуждались и вопросы модерации контента. Со слов Аиды Балаевой действующие механизмы недостаточно эффективны. В связи с этим в рамках визита команды Google в Астану состоится воркшоп для сотрудников МКИ РК и подведомственных ему организаций по удалению противоправного контента.

Также на встрече обсудили перспективы открытия официального офиса компании Google в Казахстане. Казахстан рассматривается как региональный лидер с быстроразвивающейся экономикой и благоприятной инвестиционной средой.