Аида Балаева обсудила с Сергеем Шойгу угрозы региональной безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности Казахстана Аида Балаева приняла участие в XIV встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, которая состоялась в Москве. На заседании участники обсудили международную и региональную безопасность, а также перспективы сотрудничества в рамках Содружества.

В своем выступлении Балаева обозначила ключевые угрозы, которым необходимо противостоять совместными усилиями. Среди них — терроризм, экстремизм, киберугрозы, международный наркобизнес и чрезвычайные ситуации. Отдельно она остановилась на рисках использования искусственного интеллекта в террористической и другой противоправной деятельности.

Также обсуждались защита критической инфраструктуры и борьба с цифровыми каналами распространения наркотиков. Казахстанская сторона выступила с предложениями по укреплению взаимодействия в борьбе с новыми формами террористических угроз и транснациональными наркогруппировками. Кроме того, Балаева подчеркнула значимость инициативы президента Касым-Жомарта Токаева о создании Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

В рамках встречи заместитель председателя Совета безопасности Казахстана провела переговоры с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем. Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и возможным совместным мерам реагирования.

Завершилось мероприятие церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Москве.