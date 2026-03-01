Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сообщила о старте ежегодного конкурса кинопроектов. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

По словам министра, конкурс проводится в соответствии с поручением Главы государства о создании качественного кино с высоким духовно-нравственным содержанием.

Приоритетные темы отбора опубликованы на сайте Государственный центр поддержки национального кино. В этом году авторам предложен широкий спектр направлений, среди которых — родная земля, семья, здоровый образ жизни, национальные ценности, труд, закон и порядок, природа, космос, туризм и другие актуальные темы.

Одной из ключевых новаций конкурса стало использование технологий искусственного интеллекта при проведении отбора. Как отметила Балаева, это позволит повысить прозрачность процедуры и обеспечить дополнительную объективность принимаемых решений.

Согласно правилам, на первом этапе принимаются только сценарии и сценарные планы. На втором этапе проводится проверка полноты и соответствия представленного пакета документов. Далее открытая защита и питчинг проектов пройдут в формате онлайн-трансляции.

Министр также подчеркнула, что по итогам конкурсов, проведённых на принципах открытости и справедливости, 70% проектов, получивших государственную поддержку, составляют работы молодых режиссеров.