Аида Балаева ознакомилась с проектом TopIQ Smart Class в столичной школе
Проект представляет собой единую цифровую экосистему, в которую входят smart стол, smart парты и smart доска, работающие во взаимосвязи.
Сегодня 2026, 22:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:19Сегодня 2026, 22:19
Фото: Ukimet
В средней школе №99 города Астаны состоялось официальное открытие инновационного образовательного пространства, объединяющего современные технологии и выводящего учебный процесс на новый уровень. Пилотный проект TopIQ Smart Class внедрен акиматом города Астаны, передает BAQ.KZ.
С возможностями новой системы заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева ознакомилась в ходе открытого урока, на котором были продемонстрированы ключевые функции и практический потенциал инновационного класса.
TopIQ Smart Class представляет собой единую цифровую экосистему, в которую входят smart стол, smart парты и smart доска, работающие во взаимосвязи. В системе также используются технологии искусственного интеллекта, позволяющие автоматизировать учебный процесс и адаптировать его под каждого ученика. Это формирует эффективную, интерактивную и персонализированную образовательную среду.
