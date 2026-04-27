Аида Балаева ознакомилась с проектом TopIQ Smart Class в столичной школе

В средней школе №99 города Астаны состоялось официальное открытие инновационного образовательного пространства, объединяющего современные технологии и выводящего учебный процесс на новый уровень. Пилотный проект TopIQ Smart Class внедрен акиматом города Астаны, передает BAQ.KZ.

С возможностями новой системы заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева ознакомилась в ходе открытого урока, на котором были продемонстрированы ключевые функции и практический потенциал инновационного класса.

TopIQ Smart Class представляет собой единую цифровую экосистему, в которую входят smart стол, smart парты и smart доска, работающие во взаимосвязи. В системе также используются технологии искусственного интеллекта, позволяющие автоматизировать учебный процесс и адаптировать его под каждого ученика. Это формирует эффективную, интерактивную и персонализированную образовательную среду.