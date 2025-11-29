В Актау под председательством министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой состоялось 42-е заседание министров культуры стран ТЮРКСОЙ. Центральными темами встречи стали исполнение поручений президентов, озвученных на XII саммите Организации тюркских государств в Габале, и инициатива Казахстана по реформированию структуры и деятельности ТЮРКСОЙ, передаёт BAQ.KZ.

По итогам обсуждения принято решение о создании рабочей группы по совершенствованию работы организации в 2026 году. Аида Балаева подчеркнула, что развитие ТЮРКСОЙ в соответствии с современными вызовами является стратегической задачей тюркского мира.

Также были подведены итоги года "Актау – культурная столица тюркского мира". В рамках статуса было реализовано множество культурных мероприятий, обеспечено участие тысяч артистов, подготовлены публикации и цифровые материалы.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев выразил благодарность казахстанской стороне и отметил историческое значение поручения лидеров государств по укреплению организации как важного инструмента культурной дипломатии.

В завершение встречи Аида Балаева передала полномочия координатора ТЮРКСОЙ министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову. В 2026 году статус культурной столицы тюркского мира получит город Андижан.

Итогом заседания стало подписание совместной декларации стран-участниц.

В мероприятии участвовали представители министерств культуры Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, а также руководство Мангистауской области.