Аида Балаева: По ОСМС проводится проверка в рамках принципа "Закон и порядок"
Заместитель Премьер-Министра - Министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства сообщила о передаче системы ОСМС в ведение Министерства финансов и мерах по усилению контроля за медорганизациями, передает BAQ.KZ.
"Система обязательного социального медицинского страхования передана в ведение Министерства финансов. В настоящее время, в соответствии с поручением главы государства, совместно с правоохранительными органами проводится проверка в рамках принципа "Закон и порядок". Кроме того, утвержден план мероприятий по пересмотру механизмов финансирования частных медицинских и образовательных организаций. Реализация этих мер позволит сформировать открытую и ориентированную на результат систему", - сказала Аида Балаева.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Минфину. Проведенный Министерством финансов IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений.
