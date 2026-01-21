Заместитель Премьер-Министра - Министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства сообщила о передаче системы ОСМС в ведение Министерства финансов и мерах по усилению контроля за медорганизациями, передает BAQ.KZ.

"Система обязательного социального медицинского страхования передана в ведение Министерства финансов. В настоящее время, в соответствии с поручением главы государства, совместно с правоохранительными органами проводится проверка в рамках принципа "Закон и порядок". Кроме того, утвержден план мероприятий по пересмотру механизмов финансирования частных медицинских и образовательных организаций. Реализация этих мер позволит сформировать открытую и ориентированную на результат систему", - сказала Аида Балаева.