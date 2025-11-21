Министр культуры и информации Аида Балаева поделилась в социальных сетях новостью о значимых событиях, которые укрепляют международное культурное сотрудничество и продвигают казахстанское искусство за рубежом, передает BAQ.KZ.

Она отметила успешное проведение в Ташкенте оперы "Хан Султан. Алтын Орда", ставшей ярким примером творческого обмена и плодотворного партнерства.

По словам министра, реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке меценатов, с которыми ей посчастливилось лично познакомиться. Аида Балаева выразила искреннюю благодарность благотворительному фонду Halyk, корпоративному фонду Samruk-Kazyna Trust, АО "Народный банк Казахстана" и Freedom Holding Corp., подчеркнув, что благодаря их участию отечественное искусство уверенно заявляет о себе на международной сцене.

В ходе своей рабочей поездки в Армению, проведённой в рамках Дней культуры Казахстана, министр посетила Дом радио в Ереване, где ей предоставили уникальные архивные записи великих казахстанских композиторов. Она отметила глубокую признательность армянской стороне за бережное хранение материалов, имеющих сакральное значение для казахстанской культуры.

На основе этих архивов Министерство культуры и информации РК выпустило серию виниловых пластинок при поддержке благотворительного фонда Halyk. В коллекцию вошли произведения в исполнении выдающихся мастеров казахстанской сцены — Ермека Серкебаева, Алибека Днишева, Розы Рымбаевой и других легендарных артистов. Выпуск пластинок стал важным шагом в сохранении национального культурного наследия и популяризации лучших образцов отечественного музыкального искусства.

Аида Балаева подчеркнула, что все эти инициативы стали возможны благодаря совместной работе и поддержке партнёров.

"Благодаря вашему участию мы можем раскрывать богатство нашего искусства миру и передавать его новым поколениям", — отметила министр.