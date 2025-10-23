В преддверии Дня республики в Астане презентован эпический байопик "Капитан Байтасов", созданный киностудией имени Шакена Айманова "Казахфильм", совместно с Государственным центром поддержки национального кино под эгидой Министерства культуры и информации РК, передаёт BAQ.KZ.

Перед началом сеанса депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип зачитал поздравление председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в этом году на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов подчеркнул, что подвиги отважных стражей порядка должны навсегда сохраниться в памяти народа как пример самоотверженного служения своему долгу. В этом контексте новый фильм, представленный широкой публике, можно рассматривать как яркое отражение системной работы, ведущейся в данном направлении. Газиз Байтасов за свою короткую, но достойную жизнь считал борьбу с преступностью священным долгом и продемонстрировал образец безупречного служения Родине", - говорится в поздравлении.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших 12 ноября 2011 года в Таразе: капитан полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни остановил террориста, спасая жизни мирных жителей. Подвиг полисмена стал символом мужества, патриотизма и преданности долгу.

Выступая с приветственным словом Аида Балаева подчеркнула, что поддержка подобных проектов — это не только вклад в развитие национального кинематографа, но и важный инструмент воспитания молодого поколения в духе мужества, справедливости и честности.

"Подвиг капитана Байтасова – образец истинного патриотизма. Этот фильм не просто о героизме, он заставляет задуматься о чести, достоинстве и верности долгу. Мир и безопасность нашего государства — это общая ответственность всех граждан. Как отметил наш Президент, принципы "Закон и порядок" и "Адал азамат" глубоко созвучны с духовными ценностями, которые отражены в киноленте: верность, мужество и преданность стране. Ведь сила государства — в законе и порядке, а прочность нации — в честности и ответственности её граждан", - отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Аида Балаева также выразила благодарность всем, кто принял участие в создании этого фильма.

Режиссер картины Даурен Камшыбаев. Главные роли исполнили известные казахстанские актеры - Азамат Сатыбалды, Еркебулан Дайыров, Асан Мажит, Дархан Сулейменов, Кобыланды Болат и Самал Еслямова.

Фильм "Капитан Байтасов" доступен к просмотру в кинотеатрах Казахстана с 23 октября.