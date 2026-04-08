Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов ознакомились с ходом подготовки туристической инфраструктуры области Жетысу к летнему сезону и проверили состояние ключевых объектов побережья Алаколя, передает BAQ.KZ.

В рабочей поездке приняли участие представители центральных государственных органов, Аппарата Правительства, профильных ведомств, а также аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

В ходе выездного осмотра были посещены гостиничные комплексы, объект канализационных очистных сооружений, участок берегоукрепительных работ в селе Коктума и аэропорт города Ушарал. По каждому направлению была представлена информация о текущей готовности и темпах реализации проектов.

Подводя итоги, заместитель Премьер-министра поручила обеспечить безусловную готовность побережья к летнему сезону, завершить ключевые инфраструктурные проекты в намеченные сроки, усилить меры безопасности и санитарное содержание территории, обеспечить наглядную профилактическую работу для отдыхающих и продолжить системную модернизацию туристической зоны с учетом растущего потока туристов и долгосрочных задач развития внутреннего туризма.