Аида Балаева поручила усилить контроль за качеством медицинских услуг
Основные вопросы связаны со сроками ожидания приема и диагностики.
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Под председательством исполняющей обязанности заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой состоялось совещание по вопросам повышения качества медицинских услуг в системе первичной медико-санитарной помощи.
Открывая совещание, Аида Балаева отметила, что благодаря особому вниманию Главы государства в развитие системы здравоохранения направляются значительные средства, последовательно обновляются медицинская инфраструктура и оборудование. Вместе с тем ключевым вопросом остается качество оказываемых услуг. В регионах по-прежнему сохраняются проблемы, требующие системного решения и усиления общественного контроля.
Анализ обращений граждан показывает, что основные вопросы связаны со сроками ожидания приема и диагностики, доступностью узких специалистов, маршрутизацией пациентов, лекарственным обеспечением и состоянием отдельных объектов здравоохранения.
В завершение Аида Балаева особо подчеркнула, что вопросы качества оказания медицинских услуг должны находиться на системном контроле местных исполнительных органов и профильного министерства.
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