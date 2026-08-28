Аида Балаева поручила усилить контроль за качеством медицинских услуг

Под председательством исполняющей обязанности заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой состоялось совещание по вопросам повышения качества медицинских услуг в системе первичной медико-санитарной помощи.

Открывая совещание, Аида Балаева отметила, что благодаря особому вниманию Главы государства в развитие системы здравоохранения направляются значительные средства, последовательно обновляются медицинская инфраструктура и оборудование. Вместе с тем ключевым вопросом остается качество оказываемых услуг. В регионах по-прежнему сохраняются проблемы, требующие системного решения и усиления общественного контроля.

Анализ обращений граждан показывает, что основные вопросы связаны со сроками ожидания приема и диагностики, доступностью узких специалистов, маршрутизацией пациентов, лекарственным обеспечением и состоянием отдельных объектов здравоохранения.

В завершение Аида Балаева особо подчеркнула, что вопросы качества оказания медицинских услуг должны находиться на системном контроле местных исполнительных органов и профильного министерства.