Казахстанцы получили «Болашак»: названы имена стипендиатов
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Опубликован список казахстанцев, которые получили международную стипендию «Болашак», а также участников программы «Научные стажировки».
Сколько казахстанцев получили «Болашак»
По решению Республиканской комиссии обладателями международной стипендии «Болашак» стали 184 гражданина Казахстана.
Из них:
- 137 человек будут обучаться в магистратуре;
- 10 – в докторантуре;
- 37 специалистов пройдут профессиональные стажировки.
Еще 51 казахстанский ученый получил возможность пройти научную стажировку в ведущих исследовательских центрах мира.
Какие направления подготовки выбрали
Программа ориентирована в том числе на подготовку специалистов по направлениям, которые имеют стратегическое значение для экономики Казахстана.
В числе приоритетных сфер – атомная промышленность, медицина, инженерия, искусственный интеллект, новые материалы, энергетика, биотехнологии и другие высокотехнологичные отрасли.
«Болашак» рассматривается не только как возможность получить образование за рубежом, но и как инвестиция в развитие человеческого капитала и экономики страны.
Зачем нужны международные стажировки
Основная задача программы – дать казахстанским специалистам возможность получить современные знания, освоить передовые технологии и приобрести международный профессиональный опыт.
Ожидается, что после обучения и стажировок специалисты будут применять полученные знания в Казахстане, участвовать в создании новых производств, внедрении современных технологий и развитии перспективных отраслей.
Стипендиатов поздравили с получением возможности пройти обучение и научные стажировки за рубежом, пожелав им успешного обучения, профессиональных связей и новых идей для развития Казахстана.
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