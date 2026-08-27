Казахстанцы получили «Болашак»: названы имена стипендиатов

Опубликован список казахстанцев, которые получили международную стипендию «Болашак», а также участников программы «Научные стажировки».

Сколько казахстанцев получили «Болашак»

По решению Республиканской комиссии обладателями международной стипендии «Болашак» стали 184 гражданина Казахстана.

Из них:

137 человек будут обучаться в магистратуре;

10 – в докторантуре;

37 специалистов пройдут профессиональные стажировки.

Еще 51 казахстанский ученый получил возможность пройти научную стажировку в ведущих исследовательских центрах мира.

Какие направления подготовки выбрали

Программа ориентирована в том числе на подготовку специалистов по направлениям, которые имеют стратегическое значение для экономики Казахстана.

В числе приоритетных сфер – атомная промышленность, медицина, инженерия, искусственный интеллект, новые материалы, энергетика, биотехнологии и другие высокотехнологичные отрасли.

«Болашак» рассматривается не только как возможность получить образование за рубежом, но и как инвестиция в развитие человеческого капитала и экономики страны.

Зачем нужны международные стажировки

Основная задача программы – дать казахстанским специалистам возможность получить современные знания, освоить передовые технологии и приобрести международный профессиональный опыт.

Ожидается, что после обучения и стажировок специалисты будут применять полученные знания в Казахстане, участвовать в создании новых производств, внедрении современных технологий и развитии перспективных отраслей.

Стипендиатов поздравили с получением возможности пройти обучение и научные стажировки за рубежом, пожелав им успешного обучения, профессиональных связей и новых идей для развития Казахстана.