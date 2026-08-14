Аида Балаева поручила усилить подготовку школ и контроль за детским отдыхом

В Правительстве обсудили подготовку к новому учебному году и итоги летнего отдыха детей. Совещание провела заместитель Премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева, передает BAQ.KZ.

Первым вопросом стала готовность системы образования к началу учебного года. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о социальной поддержке детей и снабжении школьников необходимыми принадлежностями. Такая работа идет во всех регионах страны и находится на контроле.

Аида Балаева подчеркнула, что подготовка к новому учебному году требует комплексного подхода и повышенного внимания на всех уровнях. Среди основных задач она обозначила готовность образовательной инфраструктуры, своевременное комплектование школ необходимыми ресурсами и оказание социальной поддержки детям из нуждающихся семей.

Заместитель Премьер-министра поручила качественно провести все запланированные мероприятия, усилить информационно-разъяснительную работу и держать обозначенные вопросы на особом контроле.

Отдельно на совещании рассмотрели организацию летнего отдыха и оздоровления детей.

В этом году 17,8 тыс. детей были направлены в оздоровительные центры других регионов. Из них 5 890 детей проживают в сельской местности.

В Правительстве отметили, что такой формат позволяет активнее задействовать имеющуюся инфраструктуру, расширять доступ детей к оздоровительному отдыху и сокращать различия между регионами.

Еще один блок посвятили безопасности и лицензированию детских оздоровительных центров. На сегодня лицензии получили 131 центр.

Аида Балаева подчеркнула, что безопасность детей должна оставаться безусловным приоритетом и находиться на постоянном контроле. Речь идет о качестве и безопасности питания, соблюдении требований при перевозке детей, общественной, санитарной и пожарной безопасности, предупреждении рисков на водоемах и в местах массового пребывания.

Она отдельно указала на необходимость усилить профилактические меры, межведомственное взаимодействие и ответственность всех задействованных служб.

Подводя итоги летней оздоровительной кампании, Балаева поручила провести комплексный анализ проделанной работы, оценить принятые меры и учесть результаты при дальнейшей организации детского отдыха.