Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева поздравила волонтёров страны с Международным днём добровольцев, отметив их вклад в развитие общества и укрепление единства, передает BAQ.KZ.

"Этот день является особым напоминанием о силе гражданской солидарности, людской доброты и ответственности за будущее нашей страны", – подчеркнула Аида Балаева.

Она отметила, что волонтёрское движение в Казахстане стало неотъемлемой частью общественной жизни: волонтёры помогают в сферах культуры и образования, экологии и медицины, социальной поддержки и благотворительности.

"Вы первыми приходите на помощь в трудных ситуациях, реализуете масштабные просветительские проекты, вдохновляете своим примером тысячи людей по всей стране", – добавила министр.

Аида Балаева также обратила внимание на поддержку государства волонтёрских инициатив. По её словам, формируется целостная система государственной поддержки, создаются условия для раскрытия потенциала каждого неравнодушного гражданина.

Министр поздравила волонтёров с началом Международного года добровольцев во имя устойчивого развития, инициированного Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Этот год, по её словам, станет символом добра, единения и глобального партнерства, вдохновляющим миллионы людей на участие в общем деле построения устойчивого и справедливого мира.