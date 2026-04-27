В Акорде встретили президента Израиля
В Акорде прошла официальная церемония встречи.
Сегодня 2026, 17:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:21Сегодня 2026, 17:21
141Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Израиль Ицхак Герцог, прибывшего с официальным визитом, передает BAQ.kz.
В ходе церемонии главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт.
На площади прозвучали государственные гимны Казахстана и Израиля, что стало традиционной частью официальной встречи.
Самое читаемое
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока
- Китай заговорил о последствиях действий Евросоюза