Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матерей
В казахской культуре образ матери всегда занимал особое место.
Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева поздравила жителей страны с Днем матерей, который отмечается во второе воскресенье мая, передает BAQ.KZ.
В своем обращении она подчеркнула особую роль матерей в обществе и значимость семейных ценностей.
«Это особый и по-настоящему теплый праздник, наполненный любовью, благодарностью и уважением. Этот день посвящен тем, кто дарит нам жизнь, любовь и заботу», — говорится в поздравлении.
По словам Балаевой, в казахской культуре образ матери всегда занимал особое место, а передаваемые из поколения в поколение ценности остаются основой единства и духовной силы народа.
Она также отметила, что в Республика Казахстан на системной основе реализуется государственная политика по поддержке материнства и семей с детьми, включая развитие социальной поддержки, системы дошкольного образования и программ ответственного родительства.
«Мама — это целый мир, наполненный теплом, нежностью, безусловной любовью и поддержкой», — подчеркнула министр.
В завершение Аида Балаева поблагодарила матерей за их вклад и пожелала семьям благополучия.
«Пусть в ваших семьях всегда будут тепло, любовь и уют», - сказала Балаева.
