Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матерей

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева поздравила жителей страны с Днем матерей, который отмечается во второе воскресенье мая, передает BAQ.KZ.

В своем обращении она подчеркнула особую роль матерей в обществе и значимость семейных ценностей.

«Это особый и по-настоящему теплый праздник, наполненный любовью, благодарностью и уважением. Этот день посвящен тем, кто дарит нам жизнь, любовь и заботу», — говорится в поздравлении.

По словам Балаевой, в казахской культуре образ матери всегда занимал особое место, а передаваемые из поколения в поколение ценности остаются основой единства и духовной силы народа.

Она также отметила, что в Республика Казахстан на системной основе реализуется государственная политика по поддержке материнства и семей с детьми, включая развитие социальной поддержки, системы дошкольного образования и программ ответственного родительства.

«Мама — это целый мир, наполненный теплом, нежностью, безусловной любовью и поддержкой», — подчеркнула министр.

В завершение Аида Балаева поблагодарила матерей за их вклад и пожелала семьям благополучия.