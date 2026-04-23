Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем книги

В Казахстане отмечают Национальный день книги и День библиотекаря. С поздравлением к гражданам обратилась министр культуры и информации Аида Балаева, подчеркнув ключевую роль чтения в развитии общества, передает BAQ.KZ.

Праздник учрежден по инициативе Президента Касым-Жомарт Токаев, который неоднократно отмечал значение книги для формирования нового поколения.

«Благодаря чтению молодежь обретает способность мыслить масштабно и прогрессивно. Именно такие ценности формируют новое качество нации», — напомнила министр слова Главы государства.

По данным ведомства, сегодня в стране действует около 12 тысяч библиотек, в которых работают порядка 20 тысяч специалистов. В последние годы отрасль активно модернизируется: внедряются автоматизированные системы, развиваются электронные ресурсы и используются технологии искусственного интеллекта.

Количество пользователей онлайн-библиотек выросло на 30% и достигло 718 тысяч человек, а за последние пять лет число онлайн-читателей превысило 4 миллиона. Совокупное количество просмотров книг в цифровом формате превысило 9 миллионов.

Особенно заметен рост интереса к чтению среди детей и молодежи.

«Спрос на детскую литературу за последний год увеличился на 75%, а на классическую казахскую и мировую литературу — на 50%», — отметила Аида Балаева.

В рамках концепции «Читающая нация» в стране продолжается строительство и модернизация библиотек. Новые президентские библиотеки планируется открыть в Астана, Алматы и Кызылорда. Уже обновлены 36 библиотек, а в 2026 году модернизация затронет еще 30 объектов.

В этом году Национальный день книги проходит в расширенном формате: по всей стране организовано около 100 тысяч мероприятий — от книжных ярмарок и фестивалей до встреч с авторами и образовательных акций.

В столице также проходит IX Международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair, где подведут итоги конкурса «Ұлттық кітап» и определят «Книгу года».

Министр подчеркнула важность государственной поддержки литературы: за последние 10 лет в Казахстане издано более 2 тысяч наименований книг общим тиражом свыше 6 миллионов экземпляров.

«Поддержка чтения — это вклад в образование и формирование ответственной и думающей нации», — заявила глава ведомства.

В завершение Аида Балаева поздравила библиотекарей, писателей, издателей и всех читателей с праздником, отметив их вклад в развитие культуры и просвещения страны.