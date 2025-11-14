Аида Балаева предложила создать единый маркетплейс креативных продуктов ЦА
В Ташкенте прошла первая встреча министров культуры стран Центральной Азии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
14 ноября 2025 года в Ташкенте состоялась первая встреча министров культуры стран Центральной Азии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.
В заседании приняли участие главы министерств из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также министр культуры Азербайджана, который присутствовал в качестве почетного гостя.
Приветствуя коллег, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева отметила важность мероприятия для укрепления регионального сотрудничества.
"Сегодня перед нами стоит задача согласовать конкретные меры и инициативы, которые придадут дополнительный импульс развитию культурного пространства", — подчеркнула министр.
Одной из ключевых инициатив Аиды Балаевой стало предложение о создании Центрально-Азиатского культурного календаря, который позволит систематизировать и объединить ключевые культурные события региона.
Министр также предложила запустить Платформу культурного турне Центральной Азии — механизм для ежегодного проведения региональных гастрольных программ, выставок-ретроспектив и межрегионального кинопоказа с обязательной оцифровкой архивных фильмов.
Особое внимание на встрече уделялось научному и историческому обмену.
"Было бы полезным также наладить масштабное и взаимовыгодное сотрудничество по обмену копиями архивных материалов стран Центральной Азии — научных, документальных и литературных. Со своей стороны мы готовы делиться имеющимися у нас материалами о ваших странах. Такой обмен позволит объединить усилия в изучении истории и культуры региона, восполнить существующие пробелы, открыть новые аспекты отдельных событий и оценить вклад выдающихся личностей с более полной и объективной точки зрения", — отметила Балаева.
Завершая выступление, министр предложила рассмотреть возможность создания единой цифровой платформы Центральной Азии — современного маркетплейса креативных индустрий, который станет пространством для продвижения ремесленников, дизайнеров, ювелиров и других представителей творческого предпринимательства.
По итогам встречи стороны подписали протокол, в котором определены основные задачи и направления дальнейшего сотрудничества. Участники заседания также согласились рассмотреть создание рабочей группы по разработке "Культурного бренда Центральной Азии".
Самое читаемое
- Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы: суд вынес приговор
- В МИРЕ: атака на Газу, запрет соцсетей в Австралии, землетрясение в Средиземном море
- В Актобе спасатели извлекли ногу девушки из решетки водоотвода
- В Петербурге задержаны пресс-секретарь МВД и администратор сайта за взятки
- В школах Медеуского района Алматы планируют устранить дефицит ученических мест