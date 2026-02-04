Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева заявила об активизации провокаторов в социальных сетях на фоне обсуждения проекта новой Конституции Казахстана, передает BAQ.KZ.

По её словам, страна переживает исторический момент, когда определяется дальнейший путь развития государства на десятилетия вперёд, и именно в этот период усиливаются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации.

"Некоторые недобросовестные пользователи активизировали деятельность в соцсетях, предпринимая попытки расшатать обстановку в стране", – отметила Балаева.

Министр сообщила, что в интернете создаются фейковые аккаунты и страницы от имени известных людей – в том числе Мухтара Шаханова и Шавката Рахмонова. На этих ресурсах распространяется провокационная информация и призывы по чувствительным темам: языковой вопрос, продажа земли, отдельные статьи Конституции.

Кроме того, в соцсетях распространяются ложные сообщения о якобы проходящих массовых митингах и протестных акциях, а также инициируются манипулятивные обсуждения конституционных норм.

По словам Балаевой, от СМИ и крупных пабликов поступают сигналы о технических атаках. Уполномоченные органы уже разбираются в ситуации.