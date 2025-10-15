В Астане прошёл IV Республиканский Мажилис общественных советов в рамках XII Гражданского форума Казахстана, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, представители региональных и республиканских общественных советов, эксперты, международные партнёры и представители гражданского сектора.

Министр Аида Балаева отметила значительный прогресс в развитии института общественных советов и подчеркнула их важную роль в укреплении диалога между гражданами и властью.

"Уверена, что от вашей проактивной позиции и активной деятельности во многом зависит эффективность работы общественных советов. На этой площадке, Вы как члены Национального Курултая можете инициировать обсуждение актуальных вопросов и предложений, вырабатываемых общественными советами на местах. Это позволит донести мнение граждан и региональные инициативы до республиканского уровня", — заявила Балаева.

Министр призвала усилить обратную связь с населением и модернизировать институт общественных советов с учётом современных технологий, в том числе цифровых и искусственного интеллекта. Также Аида Балаева подчеркнула важность вовлечения общественных советов в процесс парламентской реформы.

"Как отметил Президент, этот вопрос требует широкого вовлечения общественности, анализа и изучения всех предложений населения. Считаю важным вовлечение общественных советов в этот процесс путем принятия непосредственного участия в обсуждении и выработке предложений и дополнений в статьи Конституции", — отметила министр.

Для повышения эффективности работы общественных советов и усиления общественного контроля Балаева предложила ввести практику публичных отчетов перед населением, подчёркивая, что принципы открытости и транспарентности должны быть реализованы на деле, а не оставаться лишь декларациями закона.

Министр также акцентировала внимание на необходимости системного общественного контроля, который выходит за рамки отдельных текущих проблем и включает мониторинг инициатив Президента, таких как "Закон и Порядок", "Таза Қазақстан", "Адал Азамат", с широким вовлечением граждан.

В настоящее время в Казахстане действует 263 общественных совета, в которых участвуют более 4000 активных граждан. За последние три года ими рассмотрено свыше 9000 проектов нормативных актов, 2100 отчетов государственных органов, организовано 820 общественных слушаний и обработано более 2000 обращений граждан по социальным, земельным и медицинским вопросам.