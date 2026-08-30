Аида Балаева призвала СМИ соблюдать профессиональную этику

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала вопросы обеспечения жильем работников медиасферы и призвала журналистов соблюдать профессиональную этику.

По словам министра, в последние дни в отношении некоторых депутатов Курултая, в том числе из-за обсуждения жилищных вопросов, звучат некорректные высказывания и проявления буллинга.

Балаева пояснила, что вопросы обеспечения жильем работников культуры и медиасферы решаются на системной основе. Ранее квартиры журналистам предоставлялись по спискам, сформированным редакциями. В настоящее время жилье получают работники отрасли, не имеющие недвижимости в собственности, в соответствии с установленными правилами.

Министр также отметила, что представители госорганов и депутаты Курултая должны по возможности давать СМИ необходимые разъяснения по интересующим вопросам.

При этом Балаева подчеркнула важность соблюдения журналистами профессиональных стандартов.

«Преследование, переход на личности, манипулирование, провоцирование ради красных заголовков не красит профессионального журналиста», — заявила глава МКИ.

Она напомнила, что соблюдение норм профессиональной этики является обязанностью журналиста в соответствии с Законом РК «О масс-медиа».

В завершение министр призвала представителей СМИ соблюдать не только правила аккредитации и регламент мероприятий, но и нормы профессиональной этики.

Ранее сообщалось, что в этом году ко Дню работников СМИ журналистам по всей стране вручили 66 квартир, в том числе представителям региональных СМИ.