Аида Балаева: Призыв к бойкоту концерта Тимати – гражданская позиция
В кулуарах Сената министр культуры Аида Балаева прокомментировала ситуацию с блогером и общественницей Аидой Джексеновой, которая призвала к бойкоту концерта певца Тимати, передаёт BAQ.KZ.
Журналисты поинтересовались, допустимо ли призывать к бойкоту конкретного артиста.
"Здесь мнение каждого человека. Кто-то призывает, кому-то не нравится тот или иной жанр. Сейчас юристы должны изучить этот вопрос, наши юристы тоже изучают. Но лично я считаю, что она выразила собственную гражданскую позицию, и здесь ничего противозаконного нет", — сказала Аида Балаева.
Министр подчеркнула, что Джексенова активно выражает свою позицию как блогер и гражданский активист, иногда критикует власть, но делает это конструктивно.
"Я её давно отслеживаю. Также учитывала её положение — она беременна, и я как председатель национальной комиссии просто поддержала её по-женски. Вызов блогера носил, скорее, процедурный характер, так как было конкретное заявление", — добавила министр.
