В кулуарах Сената министр культуры Аида Балаева прокомментировала ситуацию с блогером и общественницей Аидой Джексеновой, которая призвала к бойкоту концерта певца Тимати, передаёт BAQ.KZ.

Журналисты поинтересовались, допустимо ли призывать к бойкоту конкретного артиста.

"Здесь мнение каждого человека. Кто-то призывает, кому-то не нравится тот или иной жанр. Сейчас юристы должны изучить этот вопрос, наши юристы тоже изучают. Но лично я считаю, что она выразила собственную гражданскую позицию, и здесь ничего противозаконного нет", — сказала Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что Джексенова активно выражает свою позицию как блогер и гражданский активист, иногда критикует власть, но делает это конструктивно.