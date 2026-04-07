Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Аида Балаева совместно с министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым проверили готовность туристических объектов Алматинской области к летнему сезону, передает BAQ.kz.

В поездке участвовали представители государственных органов, аппарата Правительства и аким области Марат Султангазиев. Они осмотрели коммунальные пляжи Конаева и многофункциональный комплекс «ASP Arena», оценили санитарную подготовку, меры безопасности, работу медиков, спасателей и правоохранителей, а также условия для отдыхающих.

Аида Балаева подчеркнула необходимость готовности объектов уже сейчас, разъяснительной работы с населением, соблюдения правил безопасности на воде и пищевой безопасности, а также поддержания общественного порядка.

Она отметила, что ответственность за безопасность и состояние инфраструктуры несут не только акиматы, но и владельцы частных зон отдыха. Акимат должен направить им рекомендации по обеспечению санитарии, безопасности и организации работы в летний период.

Министру туризма поручено проработать правовые механизмы, которые будут регулировать ответственность частных компаний за инфраструктуру, безопасность и соблюдение требований. Особое внимание уделено контролю работы кафе и сервисных точек, соблюдению трудового законодательства и прав работников, включая студентов и молодежь.

Также проверялись транспортная логистика, парковки и организация движения в местах массового отдыха. Нарушения порядка и правил безопасности будут пресекаться строго и своевременно.

«Идеология «Таза Қазақстан» должна быть видна не в лозунгах, а в реальном состоянии туристических объектов – в чистоте, порядке, понятной организации пространства и уважении к общему месту отдыха. А принцип «Закон и порядок» должен выражаться в четкой работе всех служб и неотвратимости мер к тем, кто нарушает требования безопасности и общественного поведения», — подчеркнула Аида Балаева.

В итоге поручено усилить санитарное содержание территорий, обеспечить готовность инфраструктуры и служб безопасности, активизировать разъяснительную работу с населением и контролировать как коммунальные, так и частные объекты отдыха.