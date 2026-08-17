Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на своей странице в Facebook разъяснила вопросы, связанные с деятельностью журналистов, активистов и блогеров в период предвыборной кампании.

О праве на фото- и видеосъемку

Как отметила Аида Балаева, журналисты и блогеры имеют право на осуществление своей деятельности, в том числе на фото- и видеосъемку.

В первую очередь, она напомнила о бесспорном праве на реализацию журналистской и блогерской деятельности, в том числе, в части осуществления фото и видеосъемки.

По ее словам, в соответствии с Законом РК «О масс-медиа» журналисты в рамках профессиональной деятельности имеют право осуществлять фото-, аудио- и видеозапись и распространять информацию.

Как отметила министр, без согласия изображаемого лица журналисты и блогеры имеют право осуществлять съемку в трех случаях:

если лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых мероприятиях в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные с его служебной и (или) публичной деятельностью, а также если изображение опубликовано самим лицом в открытом доступе;

если использование изображаемого лица осуществляется в целях охраны общественного порядка.

Что сказала о блокировке аккаунтов

Отдельно Аида Балаева остановилась на информации о якобы массовой блокировке аккаунтов СМИ, активистов и блогеров.

«Подчеркну, что действия, которые могут быть восприняты как необоснованное ограничение профессиональной деятельности журналистов и блогеров либо свободы слова, наносят ущерб не только конкретным журналистам и блогерам, но и государственным органам», – заявила Вице-премьер.

Она подчеркнула, что Министерство культуры и информации не осуществляет блокировку аккаунтов пользователей социальных сетей, в том числе СМИ и журналистов. Более того, государство не заинтересовано в подобных действиях и ограничении свободы слова и мнений.

По словам министра, подобные действия являются инструментом дискредитации государства и его институтов, а также препятствуют деятельности Министерства по обеспечению свободы слова.

О свободе слова и ответственности

Аида Балаева отметила, что государство должно обеспечивать и защищать свободу слова и законную деятельность журналистов и блогеров. При этом свобода слова предполагает ответственность за распространяемую информацию.

«Права одного человека не могут реализовываться за счет нарушения прав другого, а общественный статус не может давать кому-либо иммунитет от требований закона», – подчеркнула Аида Балаева.

Министр также подчеркнула важность принципа «Закон и порядок» и равенства всех перед законом независимо от должности, статуса, профессии или общественной известности.

Почему важно проверять информацию

Вице-премьер отдельно призвала журналистов и блогеров проверять распространяемую информацию на достоверность.

«Но при этом важно помнить о важнейшем принципе деятельности профессиональных журналистов, а также блогеров - в обязательном порядке необходимо проверять распространяемую информацию на достоверность», – обратила внимание министр.

Она также обратилась к администрациям социальных сетей и онлайн-платформ с призывом своевременно выявлять и удалять противоправный контент. При этом, по ее словам, необходимо четко разграничивать противоправные материалы и законное выражение мнения, профессиональную журналистскую деятельность и общественную дискуссию.

Какой призыв прозвучал к СМИ и блогерам

В завершение Аида Балаева призвала представителей СМИ и блогеров ответственно относиться к распространяемой информации.

«В этой связи призываю всех представителей СМИ и блогеров ответственно относиться к распространяемой информации, проверять источники и не допускать нарушения законодательства о масс-медиа, онлайн-платформах и о выборах», – призвала Балаева.

Она также подчеркнула, что свобода слова и ответственность должны существовать вместе.