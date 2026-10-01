Казахстан и еще пять стран СНГ будут обмениваться данными об экстремистах
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Генеральные прокуроры Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Документ подписали в Казани 30 сентября. Стороны договорились оперативно обмениваться информацией о террористических и экстремистских организациях, группах и отдельных лицах, которые, по оценке государств, представляют угрозу безопасности.
Также речь идет о зарубежных связях и перемещениях таких лиц. В соглашении предусмотрен обмен данными о людях, которые выехали за границу или вернулись в свои страны, а также о связанных с ними лицах. Кроме того, правоохранительные органы будут передавать информацию о незаконных вооруженных формированиях, использующих террористические, диверсионные и экстремистские методы.
Отдельные положения касаются борьбы с транснациональной преступностью. Страны намерены обмениваться информацией о незаконном обороте наркотиков и оружия, нелегальной миграции и торговле людьми. Соглашение стало одним из итогов 36-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ.
Для Казахстана сотрудничество в этой сфере уже имеет более широкую правовую базу: страна ранее заключила со странами региона договоренности о совместных действиях против терроризма, экстремизма и транснациональной организованной преступности.
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