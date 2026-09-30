Путинцева гарантировала Казахстану медаль Азиады в теннисе
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в полуфинал женского одиночного турнира на XX летних Азиатских играх в Японии и обеспечила сборной как минимум бронзовую медаль. В четвертьфинале Путинцева уверенно обыграла представительницу Таиланда Мананчая Савангкаев — 6:3, 6:0.
Продолжает борьбу за награды и Александр Шевченко. В третьем круге одиночного турнира он победил таиландца Максимуса Джонса со счетом 6:1, 6:4. Тимофей Скатов завершил выступление после поражения от Касидита Самрея — 2:6, 6:7. В женском парном разряде Жибек Куламбаева и Соня Жиенбаева вышли в следующий раунд, обыграв японок Шуко Аояму и Эну Сибахару — 6:4, 6:4. Анна Данилина и Юлия Путинцева также продолжают борьбу.
Казахстанский дуэт в трех сетах одолел представительниц Таиланда Анчису Чанту и Пеангтарн Плипуеч — 5:7, 6:3, 10:6. В мужском парном турнире Александр Шевченко и Тимофей Скатов остановились в четвертьфинале, уступив японцам Юсуке Кусухаре и Сюнсуке Накагаве — 3:6, 4:6. В миксте Анна Данилина и Александр Шевченко вышли в следующий круг после победы над узбекским дуэтом Севиль Юлдашевой и Максима Шина — 6:1, 7:5. Жибек Куламбаева и Бейбит Жукаев завершили выступление, проиграв представителям Китая — 3:6, 2:6.
Таким образом, после матчей 30 сентября Казахстан сохраняет представителей в одиночном, женском парном и смешанном разрядах. При этом Путинцева уже принесла сборной гарантированную медаль Азиатских игр.
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