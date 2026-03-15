Аида Балаева проголосовала на референдуме
Сегодня 2026, 10:16
Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации, Аида Балаева проголосовала на одном из избирательных участков и прокомментировала важность референдума, передает BAQ.KZ.
По ее словам, действующая Конституция Казахстана выполнила свою историческую миссию, но страна не должна останавливаться на достигнутом.
«В работе над обновлением Конституции участвовали рабочие группы, эксперты, общественные объединения и граждане со всех регионов. Если сегодня референдум поддержит, это станет народной Конституцией, определяющей новые приоритеты и ценности нашего государства – культуру, образование, науку и инновации, которые станут драйверами развития. Я уверена, что казахстанцы сделают правильный выбор для будущего страны», — отметила Балаева.
