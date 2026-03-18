Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела встречу с сотрудниками Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан», передает BAQ.kz.

В ходе встречи обсуждались ключевые направления развития музеев в новом общественно-политическом контексте.

Как отметила Аида Балаева, после принятия новой Конституции Казахстан вступил в новый исторический этап, в котором особое значение приобретают вопросы сохранения исторической памяти, укрепления национальной идентичности и продвижения духовных ценностей.

«Республиканский референдум стал для страны по-настоящему ответственные выбором. Большинство граждан поддержало новую Конституцию, и сегодня мы действительно вступили в совершенно новый этап. Обновленный Основной закон стал духовной и правовой опорой этого времени, а теперь наша главная задача – последовательно воплощать закрепленные в нем принципы в государственной политике и в каждой конкретной инициативе», – сказала Аида Балаева.

Развивая эту мысль, заместитель Премьер-министра подчеркнула, что особая ответственность в этой работе возлагается на сферы культуры и информации, поскольку именно через них формируется система общественных ценностей, укрепляется связь поколений и передается исторический опыт народа.

Особое внимание было уделено роли музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» как важного центра исторической памяти и духовного наследия страны.

«Әзірет Сұлтан» – это не просто музейное учреждение, а важнейший центр исторической памяти, духовной преемственности и национального самосознания. Здесь сохраняется не только уникальное культурное наследие, но и живая связь эпох, которая помогает глубже понять истоки нашей государственности, традиций и духовных ценностей. Наша задача – не только бережно сохранить это наследие, но и донести его до современного поколения в новом содержательном измерении, сделать его понятным, востребованным и близким для молодежи», – подчеркнула Аида Балаева.

В ходе встречи также обсуждались вопросы развития музейного дела: улучшение экскурсионного обслуживания, изучение и популяризация научного наследия, расширение международного сотрудничества и продвижение историко-культурных ценностей Казахстана за рубежом.

Кроме того, Аида Балаева ознакомилась с ходом реставрации мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. С 2023 года РГП «Казреставрация» проводит научные исследования объекта и уже реализовала ряд практических мер. Министр подчеркнула, что сейчас главное – не внешний ремонт, а предотвращение дальнейшего разрушения уникального памятника.

В завершение встречи Аида Балаева поддержала все озвученные инициативы и выразила готовность содействовать их реализации.