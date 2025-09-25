Аида Балаева вручила проект номинационного досье объекта смешанного наследия "Устюрт" ЮНЕСКО
В случае одобрения Устюрт может быть включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Министр культуры и информации РК Аида Балаева в Париже встретилась с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне и вручила проект номинационного досье объекта смешанного наследия "Устюрт: ландшафты и охотничьи ловушки-араны", передает BAQ.KZ.
Документ подготовлен по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева и передан для предварительной оценки Центра всемирного наследия. В случае одобрения Устюрт может быть включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам экспертов, это первая в постсоветском пространстве номинация объекта смешанного наследия, объединяющего культурные и природные ценности. Устюрт уникален сочетанием археологических памятников, традиционных охотничьих ловушек-аранов и богатого биоразнообразия региона.
Эрнесто Оттоне отметил значимость инициативы Казахстана и выразил признательность за активную работу в сфере международного сотрудничества. В завершение встречи стороны подтвердили готовность расширять двустороннее взаимодействие.
