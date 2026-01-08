Аида Балаева встретилась с участниками Генассамблеи тюркских торгово-промышленных палат
В Астане состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с участниками 3-й Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат, проходящей в рамках председательства Казахстана в Союзе в 2026 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Стороны обсудили развитие экономического сотрудничества между государствами тюркского мира, расширение торгово-экономических связей и укрепление взаимодействия деловых кругов.
Аида Балаева подчеркнула значимость Союза как эффективной площадки для продвижения общетюркских экономических интересов и реализации совместных инициатив. Отмечено, что торгово-промышленные палаты играют ключевую роль в выстраивании прямого диалога между бизнес-сообществами и трансформации межгосударственных договорённостей в конкретные проекты.
Отдельный акцент сделан на активизации работы Тюркского инвестиционного фонда как одного из ключевых инструментов развития инвестиционного партнёрства.
Также уделено внимание развитию туризма, транспортно-логистических маршрутов, промышленной кооперации, цифровизации и внедрению инноваций, включая искусственный интеллект.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению экономической интеграции в рамках Организации тюркских государств и развитию практического взаимодействия со странами-партнёрами.
