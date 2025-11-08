Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева прокомментировала текущую ситуацию в сфере отечественного кино, отметив позитивные тенденции в развитии индустрии и рост международного интереса к казахстанским фильмам, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, за последние пять лет казахстанские картины приняли участие более чем в 300 международных фестивалях, где получили 177 наград. Только в 2024 году отечественные фильмы собрали в прокате свыше 22 миллиардов тенге.

"Интерес зрителей, в том числе зарубежных, к нашему кино постоянно растет. Всё чаще отечественные ленты выигрывают престижные международные конкурсы. Для нас важно, чтобы эти фильмы доходили и до отечественного зрителя", — подчеркнула Аида Балаева.

Министр отметила, что Казахстан впервые за 30 лет был представлен на крупнейшем кинорынке Marché du Film в Каннах, а также возобновил проведение международного кинофестиваля "Евразия".

Одним из ярких примеров успеха стало кино "Qaitadan", собравшее в прокате свыше миллиарда тенге и полностью окупившее государственные инвестиции. По словам министра, теперь при отборе проектов для господдержки учитывается не только художественная концепция, но и прокатный потенциал картины. С 2024 года обязательным условием господдержки стал выход фильмов на большие экраны перед их размещением в онлайн-кинотеатрах.

Продолжается поддержка историко-патриотических проектов, в числе которых фильм "Капитан Байтасов", посвящённый подвигу Народного героя Казахстана Газиза Байтасова. Также ведётся работа над развитием проекта "Алия", посвящённого Алие Молдагуловой.

В целях цифровизации отрасли создаётся платформа е-Кино, аккумулирующая данные о сборах, посещаемости и производстве фильмов. Уже подключено около половины кинотеатров страны.

За два года проведено три питчинга, в рамках которых господдержку получили 57 проектов, из них 40 — работы молодых режиссёров. Доля фильмов на казахском языке достигла 75%.

Аида Балаева также подчеркнула важность развития киностудии "Казахфильм", которая получает до 30% госфинансирования и активно развивает направления цифровизации и анимации.

Министерство продолжает курс на развитие национального кинематографа, поддерживая свободу творчества и открытый диалог между авторами и зрителями.