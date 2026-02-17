Аида Балаева задала курс на цифровую модернизацию отрасли
В Астане прошло расширенное заседание коллегии Министерства культуры и информации РК под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аида Балаева, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
В совещании участвовали вице-министры, руководители комитетов, подведомственных организаций и представители профильных структур. Участники подвели итоги работы ведомства за 2025 год и обозначили приоритеты на предстоящий период.
Открывая заседание, Балаева подчеркнула значимость изменений в Основном законе страны: поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия впервые закреплены на конституционном уровне как базовые принципы государственной политики.
Отдельный акцент был сделан на системной модернизации отраслей культуры и информации с учетом современных вызовов. По словам министра, обновленная Конституция гарантирует свободу слова и впервые закрепляет защиту прав граждан в цифровой среде.
В этой связи ключевой задачей названа цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта во все направления деятельности министерства и его подведомственных структур. Зампремьера поручила разработать единую комплексную стратегию цифрового развития.
Также на коллегии обсуждались вопросы развития креативных индустрий, информационной политики, институтов гражданского общества, а также реализации государственной молодежной и семейной политики.
Подводя итоги, Аида Балаева поблагодарила участников за работу и поручила усилить межведомственную координацию, обеспечив качественное и своевременное выполнение поставленных задач.
