AIF 2025: Войны, климат, ИИ и другие проблемы человечества
Делегации из нескольких десятков стран готовы дать отпор глобальному кризису.
Сегодня, 17:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:15Сегодня, 17:15
136Фото: Акорда
Казахстан вновь стал центром обсуждения мировых вопросов. Делегации из нескольких десятков стран приехали на Astana International Forum 2025. Старт глобальному съезду дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, который обозначил главные проблемы, стоящие перед человечеством. Климатические изменения могут нанести непоправимый урон устройству мира. А случайное использование ядерного арсенала напрямую угрожает самому существованию цивилизации. Казахстан же рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия. В этом специальном репортаже на BAQ.kz мы подробно расскажем о важности международного диалога в первый день AIF 2025.