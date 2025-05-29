Казахстан вновь стал центром обсуждения мировых вопросов. Делегации из нескольких десятков стран приехали на Astana International Forum 2025. Старт глобальному съезду дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, который обозначил главные проблемы, стоящие перед человечеством. Климатические изменения могут нанести непоправимый урон устройству мира. А случайное использование ядерного арсенала напрямую угрожает самому существованию цивилизации. Казахстан же рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия. В этом специальном репортаже на BAQ.kz мы подробно расскажем о важности международного диалога в первый день AIF 2025.