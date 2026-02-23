  • Главная
Фото: Акорда

Глава государства встретился с главным исполнительным директором Air Astana Питером Фостером, в ходе которой обсуждались вопросы развития авиационной отрасли Казахстана, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный вклад Питера Фостера, благодаря которому Air Astana стала одним из ведущих авиаперевозчиков в Евразии.

Особое внимание уделялось планам открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также приобретению дальнемагистральных самолетов, необходимых для выполнения таких рейсов.

В завершение встречи Президент отметил необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности авиационной отрасли страны и развития международных маршрутов.

