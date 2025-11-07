Air Astana делает серьёзный шаг в расширении своего дальнемагистрального флота, объявив о подписании контракта с компанией Boeing на поставку до 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner, передает BAQ.KZ со ссылку на пресс-службу компании.

Это крупнейший заказ в истории авиакомпании, включающий пять подтвержденных поставок, пять опционов и пять прав на покупку, который уже одобрен Советом директоров и проходит этап корпоративного оформления.

Новый контракт дополняет ранее заключенное соглашение на поставку трех Boeing 787-9, планируемых к прибытию в 2026–2027 годах, что увеличивает общий заказ до 18 воздушных судов. Поставки новых самолетов ожидаются в период с 2032 по 2035 годы, а суммарная каталожная стоимость всего парка, включая двигатели, оценивается в 7 миллиардов долларов США.

"Air Astana последовательно реализует стратегию по расширению возможностей для перевозок из Центральной Азии и Кавказа в Азию, Европу и другие регионы мира в течение следующего десятилетия. Поставка первого Boeing 787-9 Dreamliner в следующем году ознаменует начало нового этапа развития авиакомпании. Dreamliner сочетает в себе комфортный салон, топливную эффективность и возможность эффективной эксплуатации на маршрутах различной протяженности. Парк из 18 самолетов этого типа обеспечит наших пассажиров еще более высоким уровнем сервиса и комфорта", — отметил Питер Фостер, главный исполнительный директор Air Astana.

Авиакомпания имеет многолетний опыт эксплуатации самолетов Boeing, начиная с B737-700/800, введенных в эксплуатацию в 2002 году для рейсов внутри Казахстана и стран Центральной Азии. В 2003 году дальнемагистральный флот пополнился B757-200, открывшим новые направления в Азию и Европу, а в 2013 году добавились три B767-300ER, которые и сегодня успешно эксплуатируются на международных маршрутах и популярных внутренних направлениях.