Air Astana направит 4 спецборта в Медину и Джедду
Сегодня 2026, 00:24
65Фото: Air Astana
Группа компаний Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов на Ближний Восток, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
3 марта из Западного Казахстана и обратно планируется выполнить четыре репатриационных рейса — два в Медину и два в Джедду. Однако их выполнение зависит от получения официальных разрешений авиационных властей Саудовской Аравии и Египта.
В то же время компания временно приостанавливает регулярные рейсы в страны Ближнего Востока до 6 марта включительно. Продажа билетов по этим направлениям закрыта до 13 марта включительно.
В компании отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и будут оперативно информировать пассажиров обо всех дальнейших изменениях.
