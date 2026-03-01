Группа компаний Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов на Ближний Восток, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

3 марта из Западного Казахстана и обратно планируется выполнить четыре репатриационных рейса — два в Медину и два в Джедду. Однако их выполнение зависит от получения официальных разрешений авиационных властей Саудовской Аравии и Египта.

В то же время компания временно приостанавливает регулярные рейсы в страны Ближнего Востока до 6 марта включительно. Продажа билетов по этим направлениям закрыта до 13 марта включительно.

В компании отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и будут оперативно информировать пассажиров обо всех дальнейших изменениях.