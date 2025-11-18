Авиакомпания Air Astana сообщила об отмене рейсов по маршруту Астана – Усть-Каменогорск – Астана в период с 12 января по 13 марта 2026 года, передает BAQ.KZ.

Изменения коснутся рейсов КС345 и КС346, которые выполнялись по понедельникам, средам и пятницам.

В компании уточнили, что решение связано с производственной необходимостью. Пассажирам, уже оформившим билеты на отменённые даты, предлагают обратиться в контакт-центр Air Astana или в место приобретения билета для получения дополнительной информации и возможного изменения маршрута.

Перевозчик принёс извинения за доставленные неудобства и поблагодарил пассажиров за понимание.