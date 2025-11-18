Air Astana объявила об отмене рейсов Астана – Усть-Каменогорск
Перевозчик принёс извинения за доставленные неудобства.
Сегодня, 16:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
94Фото: aviata.kz
Авиакомпания Air Astana сообщила об отмене рейсов по маршруту Астана – Усть-Каменогорск – Астана в период с 12 января по 13 марта 2026 года, передает BAQ.KZ.
Изменения коснутся рейсов КС345 и КС346, которые выполнялись по понедельникам, средам и пятницам.
В компании уточнили, что решение связано с производственной необходимостью. Пассажирам, уже оформившим билеты на отменённые даты, предлагают обратиться в контакт-центр Air Astana или в место приобретения билета для получения дополнительной информации и возможного изменения маршрута.
Перевозчик принёс извинения за доставленные неудобства и поблагодарил пассажиров за понимание.
Самое читаемое
- Возврат активов: село в Жамбылской области впервые за 90 лет получило чистую воду
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Название первой АЭС официально объявили в Казахстане
- 8 человек погибли в страшной аварии на трассе ЗКО
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-партнеров России