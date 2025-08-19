С 1 по 4 сентября, а также с 7 сентября по 31 октября 2025 года в связи с плановым ремонтом в аэропорту Астаны будут временно изменены рейсы с/в столицу, передает BAQ.KZ. Работы будут проводиться в дневное время с 10:00 до 18:00, что повлияет на несколько направлений.

Корректировки коснутся рейсов в и из Астаны в Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, а также международных направлений, таких как Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталья, Пекин, Пхукет и Нячанг.

Air Astana заранее уведомила всех пассажиров, чьи рейсы будут изменены, через контактные данные, указанные при бронировании. Для тех, кто потеряет стыковку, авиакомпания предложила альтернативные варианты перелетов, чтобы минимизировать неудобства.

Компания рекомендует пассажирам внимательно следить за изменениями в расписании и заранее уточнять информацию о рейсах.